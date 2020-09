Fast ein halbes Jahr nach dem weißen Sonntag ist es nun endlich soweit: Die Kommunionkinder aus Volkach freuen sich auf ihre Erstkommunion am 27. September: Lukas Bautz (Escherndorf), Noah Binzenhöfer, Julia Böwering, Simon Ewald, Antonia Fischer, Greta Gawehn, Lina Göbel, Audrey Ivey, Luke Reum, Maximilian Sauer, Theresa Schäfer, Lena Schöller und Emilian Ziegler. Und am 4. Oktober treten Raphael Danzberger, Constantin Erhard, Viktoria Gralak (Schiffmühle), Julius Krätzig (Schallfeld), Simon Mahler und Sidney Wehren erstmals an den Tisch des Herrn.