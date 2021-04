Volkach vor 49 Minuten

Volkacher Grundschüler auf virtueller Rathaus-Tour

Auch in diesem Schuljahr haben die Viertklässler der Grundschule Volkach im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts das Thema „Gemeinde“ besprochen. Neu war, dass die Kinder mit ihren Lehrkräften nicht ins wirkliche Rathaus konnten, um Ämter, Personal und natürlich den Bürgermeister kennenzulernen. All dies musste wegen des Distanzunterrichts nun virtuell geschehen. Dennoch – oder gerade deswegen – war es allen Beteiligten ein echtes Herzensanliegen, den Kindern die Inhalte möglichst anschaulich zu vermitteln. So gab es mithilfe der Lernplattform Mebis auch eine virtuelle Ratshausbesichtigung. Mitarbeiter der Verwaltung sowie einige Stadträte hatten eigens für die Kinder kurze Vorstellungsvideos gedreht. Die Schüler waren begeistert und hatten trotz aller Widrigkeiten einen sehr „echten“ Eindruck vom Geschehen im Rathaus. Ein weiteres Highlight war die Videokonferenz mit dem Bürgermeister. Für jede Klasse hat der Stadtchef sich eine Stunde „freigeschaufelt“, um mit den Kindern über ihre ganz persönlichen Anliegen und natürlich über die Lokalpolitik im Allgemeinen zu plaudern. Jetzt freuen sich die Kinder auf den Sommer, wo hoffentlich der „echte Rathausbesuch“ dann nachgeholt werden kann.