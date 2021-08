Volkach vor 36 Minuten

Volkacher Aktion "Rest-Cent" hilft Mensch und Tier

Kleine Cent-Beträge für einen guten Zweck – das ist die Aktion Rest-Cent der Beschäftigten der Verwaltungsgemeinschaft und der Stadt Volkach. 1000 Euro konnten nun von den Personalrätinnen Christine Sender (für die Stadt Volkach) und Sandra Steinberger (für die VG Volkach) an zwei Initiativen überreicht werden: Jeweils 500 Euro gehen an Klinikclowns Lachtränen Würzburg e.V. und an den Tierschutzverein Kitzingen e.V. Das teilt die VG Volkach mit.