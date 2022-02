Um in Bayern die angestrebte Klimaneutralität zu erreichen, müssten bis ins Jahr 2045 in jeder Woche Photovoltaikanlagen auf einer Fläche von 160 Fußballfeldern und etwa 1000 Wohngebäuden errichtet werden. Zudem müssten 2300 fossile Heizanlagen pro Woche durch regenerative Anlagen ersetzt werden. Den Bayernplan für die Energiewende stellte Benjamin Geßlein von der Überlandzentrale Mainfranken (ÜZ) am Montag im Volkacher Stadtrat vor.

"Wir wollen agieren und nicht reagieren", sagte Bürgermeister Heiko Bäuerlein eingangs zu den städtischen Zielen. Deshalb sei die Stadt dankbar für die Beratungen im Rahmen des Energieeffizienznetzwerks, das seit gut zwei Jahren läuft und im November erneuert werden soll.

Die Pläne haben enorme Dimensionen

Ein wichtiges Thema, dessen Information viel Zeit braucht. 75 Minuten referierte der Fachberater der ÜZ über die Möglichkeiten und Chancen der lokalen Energiewende und beantwortete detaillierte Fragen der interessierten Ratsmitglieder, die sich ebenfalls dankbar outeten.

Um die Dimension der künftigen Herausforderungen aufzuzeichnen, ging er auf den "Bayernplan" ein. Neben Photovoltaikanlagen und dem Ersatz fossiler Heizungsanlagen müssten pro Woche zusätzlich zwei Windkraftanlagen mit fünf Megawatt Leistung in Betrieb genommen werden. Weitere Anforderungen um die Ziele zu erreichen: 8600 Elektroautos ersetzen Benziner und Diesel, drei Großspeicher mit Batterien in einer Größe von zwei Schiffscontainern werden installiert und ein neues Umspannwerk wird gebaut.

Die Bürgermeister haben sich regelmäßig Gedanken gemacht

Zu schaffen seien die Klimaziele, so Geßlein, nur gemeinsam in Energieeffizienznetzwerken, die eine Laufzeit von drei Jahren haben. Die ÜZ betreibt in Unterfranken vier Einzel-Netzwerke mit jeweils zehn teilnehmenden Kommunen. Viermal pro Jahr treffen sich seit zwei Jahren alle Bürgermeister zum kontinuierlichen Erfahrungsaustausch, erhalten Fachvorträge und besichtigen Praxisbeispiele. Wegen Corona hätten die jüngsten Netzwerktreffen digital stattgefunden. Der Startschuss für ein neues Netzwerk soll im November dieses Jahres fallen.

Sein Fazit und die Handlungsempfehlung für den Stadtrat lauteten: Ungenutzte solare Potenziale auf Dächern oder auf dem Boden erschließen; die Maßnahmen mit den Bürgern, dem Bund Naturschutz und dem Bauernverband abstimmen; Gewerbesteuereinnahmen bei großen Anlagen durch vertragliche Zusagen absichern.

Stadtrat Volkach startet den langen Weg einstimmig

Geßlein riet der Ratsrunde, "proaktiv" zu sein. Gemeinden könnten mittels der Änderung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen potentielle Photovoltaik-Freiflächenanlagen ausweisen. Den Ausbau dieser Freiflächen sollte die Stadt gezielt über deren Bewertung anhand eines Kriterienkatalogs steuern.

Mit einem einstimmigen Beschluss machte sich der Volkacher Stadtrat auf den langen Weg der Energiewende bis 2045. Nach dem gefassten Beschluss soll zunächst ein Kriterienkatalog für Freiflächensolaranlagen erarbeitet werden. Das Institut für Energietechnik (IfE) in Amberg wird als Partner beauftragt. Es habe bisher, so Bäuerlein, eine Reihe Projekte und Fragestellungen für die Stadt kompetent aufgearbeitet und dem Gremium gute Entscheidungsgrundlagen zur Einsparung von Energie vorgelegt. 8000 Euro werden in den Haushalt eingestellt. Einig war sich die Ratsrunde auch darin, dem künftigen Klimaschutznetzwerk, das im November neu an den Start geht, beizutreten.