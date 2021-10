Erneut kam es auf dem Wanderweg „Dschungelpfad“ im Gemeindegebiet von Volkach (Lkr. Kitzingen) zu einem schweren Unfall und einer aufwendigen Bergung eines schwer verletzten 58 jährigen Wanderers. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, hörten Wanderer gegen 17:00 Uhr Wanderer im Bereich Fahr am Main (Lkr. Kitzingen) Hilferufe vom Wanderweg "Dschungelpfad", der auf der gegenüberliegenden Mainseite verläuft.

Nach dem Sturz das Bewußtsein verloren

Sofort wurde die Rettungsleitstelle und das THW verständigt. Ein 58 jähriger Mann war zusammen mit seiner Frau auf dem „Dschungelpfad" gewandert und war auf einer nassen Wurzel ausgerutscht. Er prallte anschließend so unglücklich mit dem Kopf gegen einen Baum dass er sofort das Bewußtsein verlor. Seine Frau rief lautstark um Hilfe und hatte Glück, dass ihre Rufe auf der anderen Mainseite gehört und die Retter verständigt wurden.

Aufwändige Bergungsaktion in unwegsamen Gelände

In einer aufwendigen Bergungsaktion in dem unwegsamen Gelände wurde der 58 jährige durch das THW in einem Boot auf die andere Mainseite gebracht und von dort mit Verdacht auf ein Schädel-HirnTrauma mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Würzburg geflogen.

Vorschaubild: © Berthold Diem