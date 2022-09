Volkach vor 1 Stunde

Volkach: Unter Drogeneinfluss Unfall gebaut

Am Donnerstagnachmittag war ein 20-Jähriger mit einem Kleintransporter auf der Kreisstraße 29 unterwegs und bog nach links auf die Staatsstraße 2271 in Richtung Volkach ab. Beim Abbiegevorgang übersah er eine aus Richtung Schwarzach kommende, vorfahrtsberechtigte 55-jährige Opelfahrerin, die sich gerade auf der Abbiegespur in Richtung Nordheim befand. Laut Bericht der Polizeiinspektion Kitzingen stießen die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammen.