Zu einem ungewöhnlichen Vorfall kam es in der Nacht von Mittwoch (10. August 2022) auf Donnerstag (11. August 2022) in Volkach.

In der Nacht zum Donnerstag wurde der Polizei durch jugendliche Zeug*innen gegen 01.45 Uhr gemeldet, dass in der Professor-Jäcklein-Straße in Volkach ein Kind mit einem Messer hantieren würde. Die Beamt*innen konnten in dem Bereich jedoch keine Person finden, die zu der Beschreibung passen würde.

Kind mit Messer unterwegs - Bedrohung in Volkach

Um 02.36 Uhr meldete sich einer der Zeug*innen erneut telefonisch bei der Polizei. Der 19-Jährige gab an, dass sich dasselbe Kind nun wieder in der Professor-Jäcklein-Straße vor einem Lokal aufhalten würde. Es hätte ihn jetzt auch verbal bedroht. Obwohl eine Streife der Polizei nur wenige Minuten später vor Ort war, konnte das Kind erneut nicht gefunden werden.

Die Jugendlichen beschrieben das Kind folgendermaßen:

es war zwischen 12 und 14 Jahre alt

Jahre alt es hatte eine helle Hautfarbe

es war schlank

hatte blonde Haare

hatte ein Muttermal mittig auf der rechten Wange

war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und grauer kurzer Hose

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Kitzinger Polizei bittet mögliche Zeug*innen, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.

Vorschaubild: © pixabay (Symbolbild)