Ein ziemlich „gefährliches Spiel“ trieb laut Polizeibericht ein bislang Unbekannter, der in der Georg-Berz-Straße in Volkach an einem geparkten VW am linken hinteren Rad die Muttern lockerte. Der Fahrzeugbenutzer, ein 58-Jähriger, stellte beim Fahren Unregelmäßigkeiten fest, was ihn zum Anhalten veranlasste. Dabei entdeckte er, dass er von ursprünglich fünf Radmuttern bereits drei verloren hatte, während die verbliebenen beiden auch schon lose waren. Der Geschädigte wandte sich an die Polizei – bei dem angenommenen Tatort handelt es sich um einen öffentlichen Parkplatz. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat am Samstag zwischen 17 und 19.30 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht, wie sich jemand an einem silbernen VW Passat mit WÜ-Kennzeichen zu schaffen machte?

Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © Björn Kohlhepp