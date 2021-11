Volkach vor 1 Stunde

Volkach: Theater Rabenberg zeigt "Pettersson bekommt Weihnachtsbesuch"

Mit dem Figuren-Theaterstück "Pettersson bekommt Weihnachtsbesuch" für Kinder ab drei Jahre zeigt das Theater Rabenberg eine Geschichte nach den Büchern von Sven Nordqvist. Die Aufführung findet laut Ankündigung am Donnerstag, 9. Dezember, um 16 Uhr im katholischen Pfarrsaal in Volkach statt. Zum Inhalt: Weihnachten steht vor der Tür und der kleine Kater Findus wünscht sich nichts sehnlicher als dass der Weihnachtsmann ihn besuchen kommt. Aber der Weihnachtsmann besucht ja eigentlich nur Menschenkinder, keine Katzen. Als sich der alte Pettersson dann, am Tag vor dem Heiligen Abend auch noch den Fuß verstaucht, ist eines klar – das wird das schlimmste Weihnachten, das Findus jemals erlebt hat. Karten zu acht Euro sind nur an der Tageskasse erhältlich, Reservierung unter Tel.: (0151) 70181109. Es gilt die 3G-Regel.