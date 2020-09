"Das einfache Leben nach der Regel des heiligen Franziskus und immer da sein für die anderen Menschen, wo ich gebraucht beziehungsweise hin geschickt werde." Danach lebt Schwester Ambrosia, jahrzehntelang die Nähschwester bei den Dillinger Franziskanerinnen in Volkach. Am 2. Oktober feiert die 88-Jährige ihr 65-jähriges Professjubiläum. Keine große Feier soll es werden, nur ein Dankgottesdienst dafür, dass Gott sie so alt werden ließ und so gesund gehalten hat. Für die Pfarrkirche Volkach nähte sie Messgewänder und kümmerte sich um die Paramente und die übrige liturgische Kleidung. Seit einigen Jahren geht es ihr altersbedingt nicht mehr so gut. Aber "kleinere Näharbeiten", so die bescheidene und beliebte Schwester, mache sie immer noch gerne.

Geboren ist sie 1932 in Linden, in der Nähe von Ottobeuren. Mit Anfang 20 lernte sie die aus Stadtschwarzach in unserem Landkreis stammende Schwester Theodulfa, damals Oberin im einem nahegelegenen Krankenhaus, kennen. Sie wurde ihr großes Vorbild und so trat sie am 29. September 1954 in die Gemeinschaft der Dillinger Franziskanerinnen ein. Am 2. Oktober 1955 feierte sie ihre Profess, legte ihr Ordensgelübde ab.

15 Jahre lebte und wirkte die junge Ordensfrau in Olching, sechs Jahre in Hallstadt bei Bamberg, unterrichtete in einer staatlichen Schule. 1977 wurde in der ordenseigenen Mädchenrealschule in Volkach eine Handarbeitslehrerin gesucht und so kam Schwester Ambrosia an die Mainschleife. Mit dem 65. Lebensjahr ging sie in "Rente", ab sofort als Nähschwester für das Kloster in Volkach und weitere Klöster in der Umgebung. Mit ihrer humorvollen Art sorgt sie immer wieder für eine gute Atmosphäre in der Klostergemeinschaft.