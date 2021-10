Martin Dolejs hat für sein Buch „Im Land der weißen Schokolade“ den Paul-Maar-Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur mit Sitz in Volkach (Lkr. Kitzingen) erhalten.

Die mit 2500 Euro und dem Holzbären „Korbinian“ dotierte Auszeichnung wurde Dolejs im Kreis Bamberg verliehen, wie die Akademie mitteilte.

Die Jury würdigte das Erstlingswerk des 1969 in der Tschechoslowakei geborenen Dolejs als „europäischen Roman“, der von europäischer Geschichte, von Träumen und Erwartungen erzählt.

Das Buch spielt in der Tschechoslowakei des Jahres 1980, und der Blick der Protagonisten richtet sich gen Westen. Martins Eltern wollen das Land verlassen und sich in Westdeutschland ein neues Leben aufbauen. „Doch dann läuft nicht alles so, wie man es sich vorgestellt hat, und auch der Westen besteht nicht nur aus weißer Schokolode“, heißt es in der Buchbeschreibung.

Dem Autor gelinge der Spagat zwischen Themen, die Jugendlichen vertraut sind, mit der Welt der frühen 1980er-Jahre zu kombinieren, urteilte die Akademie-Jury: „Man wünscht sich eine Fortsetzung.“

Die Idee zu dem Preis hatte einst der bekannte Kinderbuchautor Paul Maar („Das Sams“). Er stiftet seither mit der Bayernwerk AG zusammen das Preisgeld. Vergeben wurde der Preis nun bereits zum zwölften Mal, den Namen Paul-Maar-Preis trägt er aber erst seit 2018. (epd)