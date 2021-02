Für die Stadt Volkach und die Gemeinden Sommerach und Nordheim steht das Projekt „Integrierten Ländlichen Entwicklung“ (ILE) in den Startlöchern: Gemeinsam mit dem Markt Eisenheim und den Gemeinden Kolitzheim, Schwanfeld und Wipfeld wird die Verwaltungsgemeinschaft Volkach einen neuen interkommunalen Zusammenschluss gründen. Die vier Kommunen aus dem Landkreis Schweinfurt und Würzburg gehörten bisher zur ILE Region MainSteigerwald. Nach Abschluss einer umfassenden Evaluierung im vergangenen Jahr beschlossen die Bürgermeister und regionalen Akteure jedoch die Trennung der Region in einen Bereich „Steigerwald“ und einen Bereich „Mainschleife“. Dies berichtet Carina Hein von der bisherigen Interkommunalen Allianz Region MainSteigerwald in einer Pressemitteilung.

Auch wenn einige der laufenden Projekte in enger Kooperation zwischen den beiden neu formierten ILE-Regionen fortgeführt werden, etwa Großprojekte, wie das Aufstellen eines Hochwasserschutzkonzept, müsse für die neue Region „Mainschleife“ (so der Arbeitstitel) gleichzeitig auch ein Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (kurz ILEK) erstellt werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Großen und Ganzen gehe es darum, einen auf den neuen Zusammenschluss abgestimmten Strategie-Fahrplan für die kommenden Jahre zur Stärkung und Weiterentwicklung der "Mainschleife"-Region auf den Weg zu bringen. Stärken und Schwächen werden herausgearbeitet, regionalen Rahmenbedingungen analysiert, Handlungsfelder und Ziele bestimmt und Projekte festgelegt. Das Planungsbüro Neuland+ sowie sie selbst unterstützten die Kommunen bei der Erstellung des ILEK, berichtet Hein.

Fragebogen lieferte spannende Ergebnisse

Wichtig sei ihr zufolge im ILEK-Prozess auch die Einbindung lokaler Akteure. Wegen der Corona-Pandemie seien momentan jedoch beliebte Formate, wie Bürgerworkshops, nicht möglich. Trotzdem habe es mehrere Formen der Beteiligung gegeben. Stadt- und Gemeinderatsmitglieder wurden als Sprachrohre ihrer Kommunen gefragt: mit einer Abfrage der Schwächen, Stärken, Handlungsbedarfen und Projektideen für die neue Region. "Die Fragebogen-Aktion lieferte spannende und aussagekräftige Ergebnisse, die in den aktuellen Arbeitsstand des Konzeptes eingearbeitet werden", berichtet Hein. Zuletzt fanden sich die Bürgermeister, Verwaltungsmitarbeiter, das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, Hein sowie das betreuende Planungsbüro in einer Online Konferenz zusammen. Eine Präsenzsitzung fand bisher nur im vergangenen Sommer mit den ausgeschiedenen, gebliebenen und neuen Bürgermeister der Region MainSteigerwald und der Verwaltungsgemeinschaft Volkach statt, heißt es in der Pressemitteilung.

Informationsplattform im Internet

Um die Bürger auch in den Prozess einzubinden und auf dem Laufenden zu halten, wurde die Informationsplattform www.ilek-mainschleife.de gestartet. Projektideen und Anregungen für die neue Region könnten dort eingereicht werden. Die Plattform biete laut Hein auch Informationen zum ILEK und zur Ländlichen Entwicklung.

In den kommenden Monaten sind, sofern es die Corona-Situation zulässt, eine interkommunale Gemeinderatssitzung und Bürgerbeteiligung geplant. Bis Herbst dieses Jahres, so hofft Managerin Hein, ist der ILEK-Prozess abgeschlossen und die Gemeinden der ILE-Region können mit der Umsetzung der Projekte aus dem Konzept beginnen.