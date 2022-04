Volkach vor 1 Stunde

Volkach: Motorhaube an BMW zerkratzt

In der Zeit von Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 9 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter die Motorhaube eines in der Dimbacher Straße in Volkach abgestellten grauen BMW 530. Der Unbekannte ritzte laut dem Bericht der Polizeiinspektion Kitzingen mit einem spitzen Gegenstand das Wort "SAU" in den Lack des Autos. Dieses stand im Hof eines Mehrfamilienhauses. Der Schaden beträgt circa 1000 Euro.