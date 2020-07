Am Donnerstag (09. Juli 2020) lief eine große Suche nach einer möglicherweise hilflosen Person im Main, berichtet die Polizei. Am Vormittag hatte ein Passant an der Brücke zwischen Volkach und Astheim (Landkreis Kitzingen) Kleidungsstücke (weißes T-Shirt und blaue Jeans) gefunden.

Gegen 10.45 Uhr ging der Alarm bei der Einsatzzentrale ein. Daraufhin lief ein Großeinsatz mit mehr als 100 Kräften an. Ein Rettungshubschrauber kam als Unterstützung. Während des Einsatzes wurde der Fluss für die Schifffahrt gesperrt.