Tanzen hält fit: Das beste Beispiel dafür ist Gerlinde Dittmann, die seit 35 Jahren in der Vhs Volkach als Leiterin der Seniorentanzgruppe tätig ist. Ihr Credo für alle, die gerne das Tanzbein schwingen: "Gesund und fit im Alter, Seniorentanz macht es möglich!"

Die inzwischen 86-jährige Zeilitzheimerin hat unzählige Kurse gegeben und Menschen die Freude an der Bewegung in der Gemeinschaft vermittelt. Für ihr Engagement wurde ihr nun in einer Feierstunde von der Leiterin der Vhs Volkach, Susanne Holst-Steppat, und Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein, gedankt. "Sie haben sich so viele Jahre engagiert, dafür gebührt Ihnen mein aufrichtiger Dank und meine Bewunderung, machen Sie bitte einfach weiter so", sagte Bäuerlein und zeichnete Gerlinde Dittmann mit der goldenen Vhs-Ehren-Nadel für ihren Einsatz aus.

Susanne Holst-Steppat ließ zusammen mit Bäuerlein die 35 Jahre als Leiterin der Seniorentanzgruppe Revue passieren. Ganz besonders stolz ist Dittmann, dass bisher nie einer ihrer Kurse ausgefallen sei. Coronabedingt musste sie jedoch am 11. November den laufenden Kurs abbrechen. "Aber ich höre natürlich noch nicht auf", sagte sie, dafür tanze und vermittle sie zu gerne. "Jeder kann mitmachen – ob alleine oder als Paar. Neuanfänger sind immer herzlich willkommen, denn Tanzen macht Freude und schafft Freunde", so Dittmann, die sich freut, dass über die vielen Tanzjahre gute Freundschaften entstanden seien.

Seit 1988 ist Dittmann zertifizierte Seniorentanzleiterin im Bundesverband Seniorentanz und nimmt noch immer regelmäßig an Weiterbildungen teil, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.