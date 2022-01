Zu einem tödlichen Jagdunfall ist es bereits am Donnerstagvormittag (6. Januar 2022) in Volkach gekommen. Während einer Treibjagd traf ein Querschläger einen 78-Jährigen und führte zu tödlichen Verletzungen, berichtet die Polizei am Samstag. Der sofort alarmierte Rettungsdienst und Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Schon am Donnerstagmittag übernahm die Kripo Würzburg die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Gegen 10 Uhr hatten sich mehrere Jäger im Revier Strehlhof zu einer gemeinsamen Treibjagd getroffen. Als nach Beendigung der Jagd der 78-Jährige nicht zurückkehrte, machten sich die Jäger auf die Suche nach dem Würzburger. Auf seinem Hochsitz entdeckten sie schließlich den leblosen Jäger und informierten sofort Rettungsdienst und Notarzt, die jedoch nur noch den Tod feststellen konnten, so die Polizei.

78-Jähriger stirbt in Volkach bei Jagdunfall

Die von der Kripo Würzburg übernommen und vom Bayerischen Landeskriminalamt unterstützen Ermittlungen lassen dem derzeitigen Stand nach auf einen Jagdunfall schließen. Die weiter andauernden Ermittlungen führt die Kripo Würzburg. Zur Bergung des Verstorbenen aus dem Hochsitz rückte die Freiwillige Feuerwehr Volkach mit einer Drehleiter aus.