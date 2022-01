Klaus Sanzenbacher ist seit 2016 Vorsitzender der Kreisgruppe Kitzingen des Landesbundes für Vogelschutz (LBV). Außerdem gehört der Diplom-Agraringenieur und Kitzinger Grünen-Stadtrat dem Naturschutzbeirat des Landkreises Kitzingen an. Der 60-Jährige ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und wohnt in Sickershausen.

Klaus Sanzenbacher: Bei der Stunde der Wintervögel wurden in diesem Jahr im Landkreis Kitzingen in 129 Gärten von 197 Teilnehmer:innen 5375 Vögel gezählt und gemeldet, was einen Durchschnitt von 41 Vögeln pro Garten bedeutet. Zum Vergleich: 2021 waren es 6230 Vögel in 214 Gärten, 2020 waren es 4600 Vögel in 111 Gärten und 2019 waren es 4279 Vögel in 117 Gärten. Es zeigt sich, dass die Anzahl der beobachteten Vögel die letzten Jahre im Durchschnitt bei 40 Tieren lag.

Sanzenbacher: Verstärkt im Vergleich zum Vorjahr konnten Amsel, Blau- und Kohlmeisen beobachtet werden. Auch viele Waldbewohner wie der Buntspecht wurden vermehrt gemeldet, was auf ein geringeres Nahrungsangebot im Wald zurückgeführt werden kann.

Sanzenbacher: Bei uns im Landkreis sind im Vergleich zum letzten Jahr die Meldungen des Haussperlings um rund zehn Prozent zurückgegangen, was auch europaweite Untersuchungen widerspiegeln. Er ist sowohl in weniger Gärten als auch in geringerer Schwarmgröße gemeldet worden, führt aber immer noch die Liste mit den meisten Meldungen vor Kohl- und Blaumeise an.

Sanzenbacher: Bei uns im Landkreis ist die Anzahl an Vögeln in den Gärten in etwa stabil geblieben und es gibt witterungsbedingt immer leichte Verschiebungen im Artenspektrum. Bayern- und deutschlandweit dagegen ist seit 2011 bis heute ein Rückgang von 42 auf heute durchschnittlich 34 Vögel pro Garten zu konstatieren. Der Artenrückgang lässt sich auch bei uns im Landkreis insbesondere bei den Feldvögeln beobachten, die aber bei dieser Zählung nicht erfasst werden.

Sanzenbacher: Aus den gemeldeten Zahlen lassen sich Trends in der Entwicklung von Anzahl und Arten der Vögel ableiten. Durch die Zählung erhalten wir eine detaillierte Momentaufnahme der Vogelwelt. Über die Jahre zeigen die Daten, dass die Anzahl der Vögel in den bayerischen Gärten kontinuierlich abnimmt. Dieser negative Trend spiegelt den Zustand der Vogelwelt in ganz Europa wider. Daneben macht das Ganze auch unheimlich Spaß und hilft, die Artenkenntnisse zu erweitern und bringt insbesondere Kinder näher an die Natur. Nur was ich kenne, kann ich schützen!

Sanzenbacher: Ich habe, wie jedes Jahr, mit meiner Familie an der Zählung teilgenommen und konnte dieses Jahr mit Mittelspecht und Haubenmeise zwei ganz seltene Gäste melden. Ansonsten passt die Reihenfolge mit Spatz, Kohl- und Blaumeise, Grünfink, Buntspecht & Co.

Sanzenbacher: Auch der Landkreis Kitzingen spiegelt die allgemeine Entwicklung wider: starker Rückgang der Arten der Feldflur wie Feldlerche und Rebhuhn. Auch beim Ortolan, für den wir beim LBV ein Artenhilfsprogramm laufen haben, sehen wir keine Trendumkehr. Hinzu kommt, dass wir ein sehr trockener Landkreis mit wenigen Niederschlägen sind, so dass auch Arten, die an Feuchtlebensräume gebunden sind, wie etwa der Kiebitz, es immer schwieriger haben.

Sanzenbacher: Die Lebensräume und damit auch die Nahrungsgrundlage müssen verbessert werden. Durch Reduzierung bzw. Verzicht auf Herbizide und Insektizide sowie eine deutliche Reduzierung des Mulchens und die verstärkte Nutzung von Angeboten des Vertragsnaturschutzes kann auf Seiten der Landwirtschaft hierzu beigetragen werden. Aber auch jeder einzelne Gartenbesitzer ist gefordert: keine Steinwüsten anlegen, wilde Ecken im Garten dulden , Verzicht auf Mähroboter, heimische Gehölze und Stauden als Nahrungsgrundlage für Insekten pflanzen.

Einen Anreiz, im eigenen Garten aktiv zu werden, bietet in diesem Jahr der Wettbewerb „Vogelfreundlicher Garten“, den der LBV zusammen mit dem Artenschutzzentrum Bayern veranstaltet. Man kann sich hier mit seinem Garten bewerben, dieser wird begutachtet und am Ende gibt es, hoffentlich, die Plakette „Vogelfreundlicher Garten“. Infos hierzu unter www.lbv.de .

Sanzenbacher: Den einen Lieblingsvogel habe ich nicht. Jede Arte hat ihre liebenswerten Besonderheiten : Das Rotkehlchen begleitet mich bei der Gartenarbeit, der Star ist der Clown unter den Vögeln, die Spatzen haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten, der Wiedehopf ist der Exot.

Sanzenbacher: Der Wiedehopf war in meiner Jugend relativ häufig in den alten Obstanlagen um die Dörfer zu finden, ist aber heute nur noch selten anzutreffen. Er benötigt während der Fortpflanzungszeit neben Baumhöhlen extensiv bewirtschaftete Streuobstwiesen, auf denen er die großen Heuschrecken für die Jungenaufzucht finden kann. Da kaum noch Streuobstwiesen mit alten Höhlenbäumen vorhanden sind, fehlt seine Lebensgrundlage.

Sanzenbacher: Wir haben als Kreisgruppe Kitzingen mit Ortsgruppen in Kitzingen und Dettelbach sowie unseren beiden Gruppen der Naturschutzjugend in Obernbreit derzeit rund 360 Mitglieder und bieten für alle Altersgruppen etwas an. Wir unterhalten diverse Flächen im ganzen Landkreis, wie etwa Streuobstwiesen im Raum Volkach und Martinsheim, eine Feuchtfläche bei Schwarzach und haben im vergangenen Jahr neue Streuobstwiesen bei Sickershausen und Sulzfeld angelegt.

Daneben betreuen wir noch zahlreiche Nistkästen und haben mit der vogelkundlichen Sammlung im Deusterturm in Kitzingen und dem Flatterhaus in Hellmitzheim auch einige Einrichtungen für die Umweltbildung, die hoffentlich bald wieder zugänglich sein werden.

Sanzenbacher: Mit unseren beliebten Vogelstimmenwanderungen im Frühjahr bieten wir Gelegenheit, die heimische Flora und Fauna intensiver kennenzulernen. Nähere Infos gibt es unter www.kitzingen.lbv.de.