Der 59-jährige Fahrer eines Sattelzugs wollte am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz Feuerbach an der A3 seine Ruhezeit einbringen und versuchte, seinen Lkw zwischen zwei weiteren Sattelzüge einzuparken, heißt es im Bericht der Polizei. Beim Rückwärtsrangieren richtete er bei einem der Lkw einen Schaden von circa 25 000 Euro an, indem er die komplette Fahrzeugseite verkratzte und den Seitenspiegel abriss. Nachdem er erkannte, dass die Parklücke viel zu eng war, wollte er weiterfahren.

Erst das beherzte Eingreifen des Fahrers des geschädigten Lkw beendete die Fahrt des Unfallverursachers, indem er hinter dem sich entfernenden Laster herrannte und die Fahrertüre aufriss. Er konnte den sichtlich angetrunkenen Fahrer überreden, seinen Fahrzeugschlüssel auszuhändigen. Nach Eintreffen einer Polizeistreife wurde bei dem Mann ein Alkohol-Test durchgeführt, der 2,84 Promille ergab.

Dem Fahrer droht nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und er musste deshalb eine Sicherheitsleistung von 1200 Euro hinterlegen.