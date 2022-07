Rödelsee vor 1 Stunde

Vögel willkommen

Sehr beeindruckt von dem, was Carina Roth in Rödelsee in ihrem Garten alles für Vögel und Insekten macht, waren kürzlich Heinrich Wilhelm und Klaus Sanzenbacher von der LBV-Kreisgruppe Kitzingen, die zusammen Gärten im Landkreis für das Gemeinschaftsprojekt "Vogelfreundlicher Garten" des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) und des Bayerischen Artenschutzzentrums des Landesamtes für Umwelt bewerten und auszeichnen. Carina Roth zeigt vorbildlich, dass auch in Neubausiedlungen durch das Pflanzen von heimischen Gehölzen und Stauden sowie mit der Anlage von vielfältigen Strukturen wie Totholzhaufen und kleinen Trockensteinmauern ein wertvoller Lebensraum für Insekten, Vögle und anderen Tieren geschaffen werden kann. "Ich führe Buch über die Vogelarten, die meinen Garten besuchen und hier auch brüten. Jetzt steht noch die Anlage einer kleinen Magerwiese auf dem Programm, damit auch für Insekten noch ein zusätzlicher Lebensraum angeboten werden kann ", so Carina Roth. Ihr vielfältiges Engagement für die Natur im eigenen Garten wurde dann auch mit der Überreichung der Plakette "Vogelfreundlicher Garten" gewürdigt: Weiter so, Frau Roth!