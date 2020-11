500 Euro konnten die Organisatoren des 36. Schwanberglauf als Spende übergeben, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Beim diesjährigen Schwanberglauf, der virtuell durchgeführt wurde, nahmen fast 150 Läufer teil und ermöglichten so die Fortschreibung der Geschichte des Kultlaufes von Iphofen nach Castell. Dafür musste die Distanz an beliebiger Stelle gelaufen und das Ergebnis an die Veranstaltungsseite gemeldet werden.

Begleitet wurde das Event durch Bilder und Videos von Läufern in den sozialen Netzwerken, dem Startschuss als Video und auch auf der Seite Schwanberglauf.de. Selbst auf den Finisher-Schoppen musste nicht verzichtet werden, so die Mitteilung. Dieser konnte corona-konform im Minibocksbeutel in Castell abgeholt werden. Die Teilnahme am Lauf war umsonst, dank Kostenbeteiligung und Unterstützung des Domänenamts Castell, heißt es weiter.