Virtueller Schwanberglauf bringt 400 Euro

Beim diesjährigen 37. Schwanberglauf, der wieder virtuell durchgeführt werden musste, konnten 400 Euro erwirtschaftet werden und als Spende dem Förderverein der Klinik Kitzinger Land übergeben werden. Die Organisatoren bedanken sich bei allen Teilnehmern und hoffen, dass im nächsten Jahr der Lauf wieder in seiner bekannten Form von Iphofen nach Castell stattfinden kann. Für die Organisation und Durchführung wird Unterstützung gesucht, wer Interesse hat sich zu beteiligen und Verantwortung bei dieser Kultveranstaltung zu übernehmen, kann sich per E-Mail an: info@schwanberglauf.de oder unter Tel.: (0151) 70802134 bei den Veranstaltern melden.