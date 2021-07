Volkach vor 1 Stunde

Virtueller Besuch in der WiWe

Wie schon im vergangenen Jahr war es das Coronavirus, das uns einen Besuch in der Wissenswerkstatt Schweinfurt (WiWe) nicht erlaubte. Aber wir machten das Beste daraus. Herr Markus Dietz von der WiWe wurde von der IT-Lehrerin in ein Team-Meeting eingeladen. Dort erhielt er das „Referentenrecht“, sodass er mit den Schülerinnen den „Calliope mini“ programmieren konnte. Eine Kamera machte es ihm möglich, mit den Schülerinnen „face to face“ zu arbeiten. Das Thema für alle Schülerinnen der 8. Klassen war: „Spielerisch programmieren lernen mit Open Roberta und dem Calliope mini“. Begonnen hat „Markus“ mit einer Einführung in die Programmierplattform Open Roberta Lab (Blöcke wie Aktion, Sensoren, Kontrolle usw.) In der kurzweiligen Einheit (drei Unterrichtsstunden) wurden verschiedene Sternenbilder programmiert, eine Gitarre simuliert, eine Wetterstation erzeugt, ein Würfel und ein Spiel (Papier, Schere, Stein …). Für diejenigen, denen es besonders viel Spaß gemacht hat und mehr über das Programmieren erfahren wollen, verwies Herr Dietz auf den HackDay, der am 13. November in der Wissenswerkstatt in Schweinfurt (WiWe) stattfindet.