Gaibach vor 52 Minuten

Virtual Reality zum Anfassen

Die Planungen für die Fahrt waren aufgrund der unsicheren Gesamtsituation kurzfristig – die Vorfreude darauf aber nichtsdestotrotz bei den 14 Schüler*innen der 7b des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach riesig. Ziel der Fahrt in der zweiten Februarwoche war die Wissenswerkstatt Schweinfurt, wo der Bau einer VR-Brille, also einer Virtual Reality-Brille, auf dem Programm stand. Hammer und Säge kamen zum Einsatz auf dem Weg zum Hightech-Produkt, mit dem man in fremde Welten eintauchen kann. Vielfältige Einblicke wurden den Siebtklässlern vom engagierten Betreuerteam in einer bunten Mischung von Praxis- und Theorieelementen gegeben. Auf der Rückfahrt mit Lehrer Thomas Morche konnte dann jeder ein neues, selbstgebautes Produkt sein Eigen nennen. Diese Fahrt wird übrigens für alle Gymnasiasten der Jahrgangsstufe 7 in Gaibach und Gerolzhofen jedes Jahr angeboten.