Volkach vor 1 Stunde

Vier Zigarettenautomaten in Volkach aufgebrochen

Inzwischen wurden der Polizei vier Fälle in Volkach bekannt, bei denen eine unbekannte Person in der Zeit von Samstag bis Dienstagmorgen Zigarettenautomaten aufgebrochen hat. Bereits berichtet wurde über einen geknackten Automaten in der Sommeracher Straße, schreibt die Polizei. Zwischenzeitlich wurde auch An der Brunnsteige ein aufgebrochener Zigarettenautomat festgestellt, aus dem augenscheinlich Bargeld entwendet worden war. Weitere beschädigte Automaten fanden sich in der Friedenstraße, Ecke Dimbacher Straße, sowie am Busbahnhof. In diesen beiden Fällen gelang es dem Täter offenbar nicht, Diebesgut zu entwenden. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden.