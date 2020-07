Geiselwind vor 50 Minuten

Vier neue Engel für den Engelweg in Geiselwind

Im EventZentrum Strohofer am gleichnamigen Autohof in Geiselwind haben im Juni 2020 vier der besten Kettensäge-Künstler Europas jeweils eine Engel-Skulptur geschaffen. Diese können unter der Energiehalle gegenüber der Autobahnkirche „Licht auf unserem Weg“bestaunt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.