Kitzingen vor 34 Minuten

Vier Jugendliche warfen Mülltonnen um

Am späten Montagabend, kurz vor 23 Uhr, teilte ein aufmerksamer Mitbürger über den Notruf der Polizei mit, dass mehrere Jugendliche in der Friedrich-Ebert-Straße in Kitzingen Mülltonnen umwarfen und Müllsäcke herumschmissen. Kurz nach Eingang der Meldung traf eine Streifenbesatzung der Kitzinger Polizei unweit vom Tatort vier Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren an, auf die die vom Zeugen gegebene Personenbeschreibung passte. Die Polizisten brachten die vier Jugendlichen zur Dienststelle, informiert der Polizeibericht. Sie wurden dort den inzwischen verständigten Eltern übergeben. Gegen die Jugendlichen wurde jeweils ein Bußgeldverfahren eingeleitet.