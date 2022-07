Nach zwei Jahren pandemiebedinger Pause konnte in diesem Jahr endlich wieder der "Tag der offenen Tür", das Schulfest am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) stattfinden. Zu diesem Anlass besuchte die stellvertretende Landrätin Susanne Knof das LSH und konnte zusammen mit Schulleiter Achim Höfle gleich zwei Projekte besonders würdigen.

Zum einen überreichten sie eine Spende von 500 Euro der Sparkasse Mainfranken zur Erhaltung des Schulbiotops Werdsee. Biologielehrer Matthias Mann hatte zusammen mit Lorenz Koch, einem Schüler aus der Klasse 6a und dem Ortsvorsitzenden des Bund Naturschutz, Norbert Schneider, an dem "Birdrace" des Landesbundes für Vogelschutz in diesem Jahr teilgenommen. Die drei Vogelbeobachter bestimmten an einem Tag von früh bis Nachmittag die beachtliche Zahl von 65 Vogelarten in der Gemarkung Wiesentheid. Diese Zahl würdigte die Sparkasse Mainfranken mit der Spende, mit der ein Steg im Schulbiotop saniert werden soll.

Zum anderen gab es noch eine Preisverleihung für die Gruppe "Jugend forscht", die zusammen mit Mann am Schulwettbewerb "Echt kuh-l!" teilnahm und mit dem von den Schülerinnen und Schülern kreierten süßen Humus den 2. Forscherpreis gewann, den sich die engagierten Schülerinnen und Schüler und der Lehrer laut Knof wirklich verdient haben. Neben den Urkunden, die von Knof und Höfle überreicht wurden, erhielt die Gruppe ein Preisgeld von 600 Euro.

Das in der Schule nicht nur Lernstoff vermittelt wird, sondern dieser auch in die Praxis umgesetzt wird, zeigten die vielfältigen Aktionen am Schulfest, die die Vielfalt der Schule widerspiegelten. Neben verschiedenen Vorführungen unter anderem der FFW mit den Brandschutzhelferinnen und -helfern und einem englischen Theaterstück einer 5. Klasse, konnte man sich bei einem Bewegungsparcours und beim Zumba körperlich betätigen oder bei der von Jugendlichen durchgeführten Schulwahl aktiv werden. Auch Ausstellungen u.a. zum Thema Weltethos und den Weltreligionen oder von kunstvoll aus Pappmaché hergestellten Tieren waren zu sehen. Verschiedene Projekte mit Aktionen z.B. zum Schulwald oder auch eine Fotosafari zu Wiesentheid standen ebenso auf dem Programm.

Während die Musikklasse, das Projektorchester, der Unter- und Oberstufenchor sowie die Rockband für die musikalische Unterhaltung sorgten, wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt: So fanden nicht nur selbst gemachte alkoholfreie Cocktails reißenden Absatz, sondern auch selbst gebackenes Brot und Hot Dogs sowie das leckere Essen der Hauswirtschaftsabteilung. Und so war bei diesem Schulfest wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Nicht nur Eltern und Familienmitglieder besuchten an diesem Tag das LSH. Auch etliche ehemalige Schülerinnen und Schüler nutzten die Gelegenheit ihre Schule mal wieder zu besuchen.

Von: Eva Burkard (Pressearbeit, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)