Iphofen vor 1 Stunde

Vielfältige Genusserlebnisse in Iphofen

Am historischen Marktplatz steht die Neueröffnung des Genusshauses Iphofen an. Auf 250 Quadratmetern Fläche finden Besucher einen Gastronomiebereich und einen Kaufladen mit regionalen und fränkischen Produkten. Auch kann man die Produkte mit nach Hause nehmen. Und für Feiern und Veranstaltungen gibt es einen Catering-Service, teilt die Stadt Iphofen mit. Zudem öffnet am Kirchplatz die Vinothek wieder.