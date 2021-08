Hermann Meeder aus Enheim feierte einen 80. Geburtstag. Zu den Gratulanten zählten neben den beiden Kindern und seinen acht Enkelkindern auch Martinsheims Bürgermeister Rainer Ott. Meeder, der am 23. August 1941 in Marktbreit geboren ist, engagierte sich früh ehrenamtlich in Vereinen und Gremien. 1959 ist er in die Feuerwehr eingetreten. Von 1970 bis 1988 war deren stellvertretender Kommandant. Dem Posaunenchor gehört Meeder seit 1966 an und zählt auch zu dessen Gründungsmitgliedern. 30 Jahre war er Chorobmann. Seit Jahrzehnten ist der Jubilar beim Gesangverein dabei.

Auch in der Gemeindepolitik war Meeder aktiv. In Enheim saß er bis zur Eingemeindung zu Martinsheim im Jahr 1978 eine Periode lang im Gemeinderat. Schließlich gehört er seit 1978 den Feldgeschworenen an und ist deren Obmann.

Im Oktober 2016 durften er und seine Frau Luise noch goldene Hochzeit zusammen feiern. Ende 2019 ist seine Frau gestorben.