Die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres nutzte Biebelrieds Bürgermeister Roland Hoh für einen kurzen Rückblick aufs zurückliegende Jahr. Vieles sei auf den Weg gebracht worden.

Roland Hoh nannte die Schaffung von Bauland in Biebelried. Was aber bislang noch nicht gelungen sei, sei eine Lösung für das kleine Baugebiet in Westheim zu finden. Hier soll eine Lücke am Ortsrand mit Wohnhäusern gefüllt werden, doch die vorliegenden Geruchs- und Lärmgutachten bergen Hindernisse.

2,6 Millionen Euro würden in die Umgestaltung der Würzburger Straße investiert. Die Neugestaltung der Hauptstraße sei auf den Weg gebracht. Auch bei Gewerbegebieten sei man auf einem guten Weg.

Hoh dankte dem Gemeinderat für die gute Zusammenarbeit. Auch der Verwaltung dankte der Bürgermeister für die Unterstützung. Die offizielle Jahresschlusssitzung findet allerdings erst, falls Corona bis dahin es nicht verhindert, Mitte Januar nächstes Jahr statt.

Im kommenden Jahr könnte dann auch noch einmal ein Antrag auf Baugenehmigung auf dem Tisch liegen, bei dem es um die Errichtung eines Einfamilienhauses mit großer Garage und Carport geht. Die beiden zuletzt genannten Gebäude haben aber von der Grundfläche her annähernd die Größe wie das Haus selbst. Zudem waren Befreiungen wegen der Überschreitung der Wandhöhe und der Überschreitung der Baugrenze notwendig. Der Gemeinderat stimmte den Befreiungen zwar zu, vorbehaltlich aber der Unterschrift des Nachbarn.