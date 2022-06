Volkach vor 1 Stunde

Viele neue Ehrenamtliche

Das neue Gemeindeteam der katholischen Gemeinde St. Bartholomäus in Volkach hat mit zwölf Ehrenamtlichen die die maximal mögliche Mitgliederzahl. Neue Vorsitzende ist Heike Maiberger, die Barbara Rinke nach zwölf Jahren in dieser Funktion ablöst. Bettina Schicker fungiert als stellvertretende Vorsitzende. Katharina Klüpfel vertritt St. Bartholomäus weiterhin im Rat im Pastoralen Raum St. Benedikt. Das Gemeindeteam wird künftig im Pastoralen Raum von P. Philippus Eichenmüller begleitet. Teampfarrer Johannes Hofmann freute sich, dass sich so viele für ein Engagement für die katholische Gemeinde von Volkach interessiert haben. Ebenso verabschiedete Hofmann sechs Ehrenamtliche aus dem bisherigen Pfarrgemeinderat. Diese erhielten eine Dankesurkunde und ein kleines Geschenk von der Pfarrgemeinde.