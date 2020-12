Die Zahlen steigen weiter. Am Freitag, 11. Dezember, registrierte das Kitzinger Landratsamt 35 positive Fälle, am Samstag 20 und am Sonntag, 13. Dezember, Stand 13 Uhr, sind es zehn Fälle.

Ein Überblick über die Lage am Sonntag: Seit Beginn der Pandemie zählte das Landratsamt 1151 bestätigte Corona-Fälle, davon sind 991 Personen wieder gesund. Akut erkrankt sind 146 Menschen. 407 Personen sind als Kontaktpersonen 1 (so genannte KP1) aktuell in Quarantäne.

Leider meldet das Landratsamt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona: Ein 63-jähriger Mann aus dem Landkreis starb in einer Würzburger Klinik. Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit Corona stehen, steigen damit auf 14 im Landkreis Kitzingen.

Neben den bekannten Einrichtungen sind weitere Einrichtungen neu betroffen: