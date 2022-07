Bei der Besprechung des diesjährigen Haushaltes des Marktes Großlangheim in der Ratssitzung am Dienstagabend (wir berichteten) machte Bürgermeister Peter Sterk deutlich, dass es nicht nur große Projekte, sondern auch viele kleinere "Baustellen" gebe, die erledigt werden müssen. So zum Beispiel in jüngster Zeit einen Wasserrohrbruch, der erst einmal gesucht werden musste, "dann auch gefunden und der Schaden behoben wurde".

Für die Suche musste das Wasser für zehn Minuten abgestellt und der Wasserdruck einige Male für fünf bis zehn Minuten abgesenkt werden. "Nicht nur für Gärtnerinnen, Bauern und Winzer bitten wir um Regen, sondern auch für das Wassernetz und die Kläranlage", sagte der Bürgermeister zum derzeit dringend benötigten Niederschlag.

Radweg muss eine Zeitlang gesperrt werden

Zum Thema "Wasser" berichtete er außerdem, dass es am Dienstag (5. Juli) eine Baubesprechung für den Abwasser-Zulaufkanal zur Kitzinger Kläranlage gab und der Startschuss am 18. Juli mit einer Baustelleneinrichtung an der Großlangheimer Kläranlage fallen wird – "am 22. oder 23. August geht es dann richtig los", so Sterk. Im Zuge des Kanalbaus wird es auch eine Sperrung des Radwegs von Großlangheim nach Kitzingen geben, die Umleitung erfolgt über Fröhstockheim und Hoheim, lautete die Ankündigung.

Keine Einwände gab es im Rat zur dritten Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Wiesenbronn im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange.

Kinderpfleger und Erzieherin gesucht

Für den Kindergarten werden eine Kinderpflegerin oder ein Kinderpfleger in unbefristeter Stellung und eine Erzieherin oder ein Erzieher in zunächst befristetem Modus gesucht. Vom Tag der offenen Tür am vergangenen Sonntag, als die Erweiterung des Kindergartens mittels Um- und Ausbau des Josefstifts in Augenschein genommen werden konnte, zeigten sich viele begeistert, berichtete der Bürgermeister weiter. Für die Erweiterung müssen einige Millionen Euro aufgebracht werden, der staatliche Zuschuss beläuft sich auf rund 1,2 Millionen Euro, "eine Investition für die Zukunft unseres Ortes", stellte der Bürgermeister fest.

Überhaupt nicht gefielen ihm dagegen Beschädigungen an der benachbarten Schlossruine, weshalb er darum bat, die Augen offen zu halten, um das zu unterbinden. Für Ferienpassaktionen werden in der VG Anmeldungen entgegen genommen, gab er noch bekannt.