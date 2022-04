Am 9. April startete in Großlangheim wieder die Ausbringung der RAK-Ampullen zur Verwirrung des Traubenwicklers – das erste Mal seit zwölf Jahren im Schnee, wie es im Schreiben an die Presse heißt, dem die folgenden Informationen entnommen sind:

Der Traubenwickler ist ein gefährlicher Schädling der fast in den kompletten europäischen Weinbergen vorkommt. Zur Begattungszeit legt er seine Larven in die Gescheine, also die zukünftigen Trauben, ab. Die entstehenden Fraßschäden der Larven an den Trauben führen dazu, dass die Trauben nicht weiter zu Wein verarbeitet werden können, da die Grauschimmelfäule auftritt.

Mit dem Aushängen der RAK-Ampullen erspart sich der Winzer bis zu drei chemische Behandlungen der Weinreben, fördert das Bodenleben und stört Nützlinge, wie Schmetterlinge und Bienen, nicht in ihrer aktiven Phase.

Mehr als 60 Leute halfen mit

Die Ampullen enthalten den Sexuallockstoff der weiblichen Tiere und verwirren die Männchen in der Begattungszeit, so dass keine Befruchtung und Eiablage stattfindet. Diese biologische Verwirrmethode benötigt ein großes, zusammenhängendes Gebiet, um erfolgreich zu sein. Die Winzer vom Kiliansberg machen sich diesen biologischen Vorgang auf einer Fläche von 70 Hektar bereits seit zwölf Jahren zu Nutze.

Nach zwei Jahren konnte die Ausbringung endlich wieder als Gemeinschaftsaktion mit mehr als 60 Personen stattfinden. In rund drei Stunden spazierten Winzer und Interessierte durch die Großlangheimer Weinberge. Am Ende gab es für alle eine Brotzeit.

Anschließend pflanzte die amtierende Weinprinzessin Sandra I. einen Apfelbaum, der kräftig mit Wein begossen wurde, damit er groß und stark inmitten der Weinlage wachsen kann.