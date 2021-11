Willanzheim vor 1 Stunde

Viele fleißige Müllsammler waren unterwegs

Mit einem Tag Verspätung machten sich die Kinder aus dem Kindergarten St. Martin Willanzheim mit dem Bollerwagen auf den Weg und reinigten/säuberten die Flur von Dingen, die da nicht hingehören. Mit zwei Gruppen wurde losgezogen. Die Bärengruppe nahm sich das Areal am Sportplatz vor. Die Krippengruppe (Tiger) beteiligte sich ebenfalls innerorts an der Aktion. Wir sammelten allerhand Unrat in unseren großen und kleinen Eimern. Diesen sortierten und entsorgten wir richtig in die entsprechende Tonne. Uns ist besonders wichtig, dass die Kinder den sorgsamen Umgang mit der Natur lernen. Wir werfen nichts weg! Herzlichen Dank an die Gemeinde Willanzheim, die uns fleißigen Müllsammlern eine Brotzeit spendierte.