Wie wäre noch vor einem Jahr die Freude bei den Schülern groß gewesen: Am Montag fällt die Schule aus. Wegen des heftigen Schneefalls hatte die Regierung von Unterfranken beschlossen, die Schulen am 8. Februar geschlossen zu lassen. Diese Entscheidung, die die Regierung am Sonntag gegen 20.30 Uhr den Schulämtern mitteilte, betraf im Landkreis ohnehin nur wenige Schüler. Bis auf die Schüler der Abschlussklassen an Gymnasien und FOS/BOS müssen alle anderen sowieso zu Hause lernen. Mit einem kurzen Anruf informierte Schulrat Veit Burger die Schulleiter.

Betroffen von der Schließung waren aber die Notbetreuungseinrichtungen an allen Schulen. Am Montagmittag wusste Burger aber nichts von großen Problem. Es habe einige Anrufe an den Schulen gegeben, aber im Großen und Ganz gelang es den Eltern gut, die Kinderbetreuung zu organisieren. Hier zeigte sich laut Burger mittlerweile die Corona-Erfahrung der Eltern, Schüler und Schulen. Schnell waren über E-Mail und Messenger-Gruppen alle informiert, dass trotz Schulschließung der Distanzunterricht stattfindet. Ab Dienstag, 9. Februar, soll wieder alles wie üblich laufen.