Kitzingen vor 1 Stunde

Viel Schaden bei Kleinunfällen am Freitag

Mehrere Kleinunfälle ereigneten sich laut Polizeibericht am Freitag: Am frühen Abend wollte ein 54-jähriger Lasterfahrer sein Fahrzeug auf der Kreisstraße 51 wenden und stieß hierbei gegen einen, von links kommenden Wagen eines 19-Jährigen. Der Schadenshöhe liegt bei 600 Euro. Am Freitagnachmittag fuhr ein 61-jähriger Audifahrer auf der Kreisstraße 10 gegen eine Baustelleinrichtung. Am Fahrzeug und der Baustelle entstand laut Polizeibericht jeweils Schaden von etwa 2000 Euro. Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitag gegen 15 Uhr auf der Staatsstraße 2271 bei Marktsteft. Ein 29-jähriger Opelfahrer fuhr bei stockendem Verkehr auf den Pkw eines 50-Jährigen auf. Schaden hier: um die 3000 Euro.