Sommerach vor 1 Stunde

Viel Lob für den neuen Parkplatz am Schwarzacher Tor

Den stetig steigenden Tourismuszahlen wurde man in Sommerach mit dem Bau eines Parkplatzes am "Schwarzacher Tor" am westlichen Ortseingang gerecht. In Beisein von Vertretern der Regierung von Unterfranken, dem Planungsbüro, dem Landratsamt Kitzingen sowie der VG Volkach wurde das rund 920 000 Euro teuere Schmuckstück am Donnerstagnachmittag seiner Bestimmung übergeben.