Am Freitag gegen 13 Uhr touchierte ein 19-jähriger BMW-Fahrer während seines Arbeitsweges auf dem Hindenburgring West das Fahrzeug eines anderen Verkehrsteilnehmers, als er sich auf der Linksabbiegerspur einordnen wollte. Nachdem an beiden Fahrzeugen leichte Unfallspuren entstanden waren, bog der Fahranfänger nach links in die Schützenstraße ab, ohne dem Unfallgegner seine Personalien anzugeben. Er konnte laut Polizeibericht jedoch bereits kurze Zeit später als verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Gegen 23.30 Uhr fuhr der Fahrer eines Lastkraftwagens in der Mainbernheimer Straße auf den VW einer 23-Jährigen auf, als diese auf Höhe der Kreuzung zur Königsberger Straße verkehrsbedingt anhielt. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die Autofahrerin ein leichtes Schleudertrauma sowie mehrere Schürfwunden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 4500 Euro.

Vorschaubild: © Björn Kohlhepp