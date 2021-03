Sulzfeld vor 52 Minuten

Videokonferenz mit dem Bürgermeister

„Was macht man als Bürgermeister?“, „Wie viele Paare haben Sie schon getraut?, „Welches Fleckla gefällt Ihnen in Albertshofen am besten?“, „Warum sind Sie Bürgermeister geworden?“, „Haben Sie Haustiere?“ - viele Fragen hatten die Viertklässler der Albert-Schweitzer-Grundschule Albertshofen bei ihrem Online-Meeting mit dem Bürgermeister Horst Reuther. Nachdem sich die Kinder im Distanzunterricht anhand von Lernvideos und Sachtexten doch eher theoretisch mit dem Thema Gemeinde beschäftigt hatten, gab es nun die Gelegenheit, sich aus erster Hand über die Tätigkeiten eines Bürgermeisters, aber auch zu aktuellen Themen und zu Fragen des Dorflebens in Albertshofen zu informieren. Horst Reuther nahm sich ganz viel Zeit, und beantwortete alle Fragen der interessierten Schüler ausführlich und kindgerecht. So erfuhren die Kinder zum Beispiel, was am Spielplatz am alten Feuerwehrhaus geplant ist, was die nächsten größeren Vorhaben in der Gemeinde sind, warum an der Umgehungsstraße kein Zebrastreifen zur Gartenlandhalle eingerichtet wurde und vieles mehr. Dem Wunsch der Kinder nach einer Rolltreppe in der Schule räumte der Bürgermeister kaum Chancen ein, aber ansonsten sei die Gemeinde sehr offen für Anschaffungen in der Schule. Nach 90 Minuten war der Wissensdurst der Kinder gestellt. Alle Beteiligten waren zufrieden mit dem Verlauf der Videokonferenz, die den Schülern und Schülerinnen nicht nur viele neue Erkenntnisse, sondern auch Abwechslung in den Distanzunterricht brachte. Nur den Besuch im „richtigen“ Rathaus konnte das Meeting nicht erfüllen; dieser soll nachgeholt werden, sobald es wieder möglich ist. Nachdem die ersten Schüler wieder im Präsenzunterricht waren, konnten die Schüler Horst Reuther ein kleines Dankeschön überreichen.