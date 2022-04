„Das Thema Wasser wird immer bedeutsamer. Deshalb möchten wir für das Thema sensibilisieren und veranstalten im April und Mai die Reihe Wasserwochen“, erläutert Susanne Holst-Steppat, Leiterin der Vhs Volkach. Durch den Klimawandel rückt das Thema Wasser in unserer Gesellschaft zunehmend in den Fokus: Es häufen sich auch in unseren Breitengraden Dürren und Starkniederschläge. Was kann der Einzelne dagegen tun? Wie kann man sich schützen? Welche nachhaltigen Konzepte gibt es? Die Vhs-Wasserwochen sind lokal angesiedelt, Projekte und Referenten stammen aus der Region oder sind vor Ort, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Themenschwerpunkt findet in Volkach und an zahlreichen anderen Orten in der Region bis 21. Mai 2022 statt. Es werden Vorträge und Diskussionen, aber auch Exkursionen aus den Bereichen Natur und Umwelt und zur Stadtgeschichte angeboten.

Auf dem Programm der Wasserwochen in Volkach stehen:

Am Mittwoch, 27. April, ein Vortrag mit der Dipl.-Biologin Ulrike Geise zum Thema: „Gewässer in der Gemarkung Volkach als Lebensraum für Amphibien“;

Am Donnerstag, 28. April, ein Rundgang unter dem Titel „Es plätschert und grünt in Volkach: Bach, Brunnen und Gärten“ mit Margit Hofmann;

Am Samstag, 30. April, eine Exkursion mit Dr. Wolfgang Patzwahl: „Wassermanagement im Weinberg – Vinaqua“;

Am Dienstag, 3. Mai, informieren Mechthild Engert, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege, Landschaftsarchitektin am Landratsamt Kitzingen, und Thomas Pfeiffer, Umwelt, Natur und Landschaftspflege, fachkundige Stelle Wasserwirtschaft, über „Den Lauf des Wassers: Regenwasser im Garten effektiv nutzen“;

Am Samstag, 7. Mai, führt der Leiter der Volkacher Kläranlage, Udo Steinbauer, Technikinteressierte durch die Kläranlage und steht Rede und Antwort, wie Abwasser zu Frischwasser wird;

Am Mittwoch, 11. Mai, informiert Dipl.-Ing. Univ. Norbert Schneider über das, was man tun kann, um die Schäden beim nächsten Hochwasser möglichst gering zu halten;

Am Mittwoch, 18. Mai, hält Dr. Bernhard Weber einen Vortrag über die „Wasserversorgung in Volkach – Vom örtlichen Brunnen bis zum fließenden Wasser für alle“.

Zu den Wasserwochen ist ein Extra-Flyer erschienen ist, in dem alle Angebote aufgelistet sind. Der Flyer liegt im Volkacher Rathaus zur Abholung bereit; man kann sich aber auf der Homepage www.vhs-vo-geo.de und im Programmheft der Vhs Volkach|Gerolzhofen über das komplette Angebot der Vhs-Wasserwochen informieren.

Die Leiterin der Vhs Volkach weist daraufhin, dass Corona-bedingt auch für gebührenfreie Veranstaltungen Anmeldungen erforderlich seien.

Weitere Auskünfte erteilt die Vhs Volkach unter Tel.: (09381) 40128 oder E-Mail: info@vhs-vo-geo.de