Kitzingen vor 39 Minuten

Vhs-Vortrag zum Thema "Rituale"

Alexandra Spitzbarth, Fachärztin für Allgemeinmedizin, stellt im Rahmen eines vhs-Vortrags am Donnerstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge in Kitzingen den Nutzen und die Kraft von Ritualen vor. Rituale begleiten die Menschheit schon immer. Sie gehören dazu, wie es im Presseschreiben der vhs heißt.