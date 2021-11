Kitzingen vor 40 Minuten

Vhs-Vortrag über "Lebensraum Streuobst"

"Lebensraum Streuobst" lautet das Thema des Vortrags mit anschließender Diskussion, zu dem die Volkshochschule (Vhs) Kitzingen am Mittwoch, 24. November, einlädt. Beginn ist um 19 Uhr in der Alten Synagoge. Dass der Obstbau nicht nur wirtschaftlich bedeutend war, sondern auch heute noch seine Relevanz in der Erzeugung regionalen Obstes und als wichtiges Landschaftselement hat, stellt Markus Schmitt, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes Kitzingen, in seinem Vortrag dar. Außerdem wird auf die unterschiedlichen Anbauformen eingegangen und ein Blick in die Zukunft gewagt. Es gilt die 3G-Regel, ein Nachweis ist mitzubringen.