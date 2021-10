Kitzingen vor 32 Minuten

Vhs-Vortrag: Über die Kunst Veränderungen herbeizuführen

"Veränderung gewünscht? So geht's! Von der Kunst der richtigen Schritte" lautet das Thema des Vortrags am Dienstag, 19. Oktober, zu dem die Volkshochschule Kitzingen um 19.30 Uhr einlädt. Jeder Mensch hat in seinem Leben schon Änderungen, einschneidende Erlebnisse oder Lebenskrisen erlebt, heißt es in der Ankündigung der Vhs. Diese Situationen musste man meistern, was manchmal mehr und manchmal weniger gut gelang. Als sehr schwierig erweist es sich, wenn man eine Veränderung willentlich herbeiführen möchte – trotz schwungvollem Neubeginn. Warum ist das so und warum geht es nicht ohne Disziplin? Das erklärt Christine Krokauer, Heilpraktikerin für Psychotherapie, in ihrem Vortrag in der Alten Synagoge. Abendkasse ab 19 Uhr, es gilt die 3G-Regelung.