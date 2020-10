Wie man Bremsen, Grenzen und Ketten aus dem Weg räumen kann, zeigt ein Vortrag der Vhs Kitzingen unter dem Motto "Leinen los, das Leben startet!". Der Vortrag findet statt am Dienstag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge. So der Wortlaut einer Pressemitteilung.

Wie wäre das Leben, wenn es keine Pflichten gäbe, keine Wenns und Abers, keine Begrenzungen für das, was dringend getan werden muss? Wer setzt einem "eigentlich" seine Grenzen, wer bremst einen und welche Ketten halten einen an welchem Pflock? Wer sagt, dass das so ist und bleibt?

Christine Krokauer, Heilpraktikerin für Psychotherapie, beantwortet diese Fragen und macht Mut, Neues zu wagen und die Angst in ein spannendes Abenteuer umzuwandeln, heißt es abschließend in der Mitteilung.