Kitzingen vor 1 Stunde

vhs-Vortrag "Endlich wieder Ordnung im Leben" wird verschoben

Der geplante vhs-Vortrag „Endlich wieder Ordnung im Leben: Die Seele ins Gleichgewicht bringen“ am Mittwoch, 4. April in der Alten Synagoge Kitzingen entfällt, da die Referentin erkrankt ist. Wie die Volkshochschule weiterhin mitteilt, gibt es einen neuen Termin am Mittwoch, 18. Mai um 19.30 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen.