VHS und Stadtverwaltung wieder für Besucher offen

Die Stadt Kitzingen informiert über aktuelle Öffnungszeiten (Stand 23. Juni): Die Geschäftsstelle der VHS Kitzingen ist Montag bis Freitag telefonisch von 9-13 Uhr erreichbar. Ab Dienstag, 23. Juni, ist sie laut Pressemitteilung zusätzlich Dienstag und Freitag von 9- 13 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet.

Auch die Kitzinger Stadtverwaltung erweitert die Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr ab 29. Juni. Ohne vorherige Terminvereinbarung können die Bürger ihre Behördengänge in der Stadtverwaltung erledigen. Ab 29. Juni ist Montag bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr und zusätzlich Donnerstag 14- 17 Uhr geöffnet. Zentraler Zugang ist dann wieder der Eingang in der Kaiserstraße. In der gesamten Stadtverwaltung gilt Maskenpflicht.

Zusätzlich zu den Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr bietet die Stadt auch Termine nach Vereinbarung an. Im Vorgespräch können bereits erste Fragen geklärt werden.