Kitzingen vor 1 Stunde

Vhs bietet Streuobstexkursion im"Marktstefter Tännig" an

Am Freitag, 1. Oktober, bietet die Volkshochschule Kitzingen von 16 bis 18 Uhr eine Exkursion durch das Naturschutzgebiet "Marktstefter Tännig" an. Gemeinsam mit Markus Schmitt, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands Kitzingen, können Interessierte die Pflanzen, Tiere und Lebensräume kennenlernen. Auf der Höhe zwischen Hohenfeld, Michelfeld und Marktsteft haben sich auf den Streuobstwiesen und -äckern viele heute seltene Pflanzen und Tiere erhalten, heißt es in der Ankündigung. Dies liegt nicht nur an der speziellen Bewirtschaftung der Flächen, sondern auch an den natürlichen Voraussetzungen: Feuchtbiotope wechseln sich mit sandigen Waldrändern, Äckern mit lockerem Obstbaumbestand und mageren Grünlandflächen ab. So entsteht ein für viele Arten attraktives Nutzungs- und Lebensraummosaik, das in dieser Ausprägung nur noch sehr selten zu finden ist. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung unter Tel.: (09321) 92994545 erforderlich.