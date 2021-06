Iphofen vor 1 Stunde

VG Iphofen erhält 16 000 Euro für Ausbau digitaler Services

Bayerns Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, hat im Rahmen des Programms "Digitales Rathaus" einen Förderbescheid über 16 884 Euro an die Verwaltungsgemeinschaft Iphofen vergeben, mit dem Online-Dienstleistungen in der kommunalen Verwaltung ausgebaut werden können. Das teilt die VG Iphofen mit. Gerlach wird in der Mitteilung zitiert: "Es freut mich sehr, dass die bayerischen Kommunen ihre Serviceangebote zunehmend digitalisieren. Von der Anmeldung bei der Kita bis zum Antrag auf Pflegegeld – solche Services werden künftig bequem online erledigt werden können."