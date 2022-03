Eheschließungen unter freiem Himmel haben ihren ganz besonderen Charme und sind in. Mit dem künftigen Terroir-f-Punkt in den Nordheimer Weinbergen hat die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Volkach nun ihren vierten Ort im Freien für Trauungen festgelegt. In ihrer Sitzung am Donnerstag im Schelfenhaus widmeten die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung einstimmig die Fläche an der Nordheimer Aussichtsplattform für die Vornahme standesamtlicher Trauungen. Eine offizielle Widmung erhielten auch der Aussichtsturm in Sommerach sowie die Fähren in Fahr und Nordheim.

Die Ratsgremien in den Mitgliedskommunen der VG hatten die genannten Orte unter freiem Himmel bereits in der Vergangenheit für Eheschließungen ausgewählt. Dort haben sich in die letzten Jahre schon viele Paare das Ja-Wort gegeben. Zuständig für die Entscheidung, welcher Ort zur Vornahme von Eheschließungen bestimmt wird, seien nicht die Gemeinden, sondern die Verwaltungsgemeinschaft, erklärte VG-Vorsitzender Heiko Bäuerlein.

Aus diesem Grund müssten die Hochzeitsorte nun offiziell von der Gemeinschaftsversammlung abgesegnet werden. Grundsätzlich seien nach dem Personenstandsgesetz Trauungen unter freiem Himmel unter bestimmten Kriterien möglich. Eine würdige Form muss vorliegen, und der Ort muss frei von störenden Umgebungs- und Witterungseinflüssen sein. Damit die beurkundeten Schriftstücke und Akten nicht vom Winde verweht werden, müssen Vorsichtsmaßnahmen gegen Windböen getroffen werden.

Haushalt 2022 verabschiedet

2,98 Millionen Euro wird die VG voraussichtlich in diesem Jahr ausgeben. Einstimmig verabschiedete das Gremium den Haushalt für dieses Jahr und die entsprechende Satzung. In der Haushaltssumme sind für Investitionen (Vermögenshaushalt) lediglich 76.000 Euro enthalten. Den Restbetrag schluckt der Verwaltungshaushalt. Bei insgesamt 11.272 Einwohnern in den Mitgliedsgemeinden Volkach, Nordheim und Sommerach ergibt sich eine Verwaltungsumlage je Einwohner von 214 Euro, elf Euro mehr als im Vorjahr. "Im Vergleich zu anderen Verwaltungsgemeinschaften sind wir sparsam unterwegs", rechtfertigte Bäuerlein den Anstieg der Umlage.

Die VG ist weiterhin schuldenfrei. Darlehensaufnahmen sind nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag für Kassenkredite wurde auf 484.000 Euro festgesetzt. Anerkannt hat das Gremium den Finanzplan für den Zeitraum bis 2025 sowie den Stellenplan, der zwei Beamtenstellen, 31,8 tariflich Beschäftigte sowie eine Auszubildende ausweist. 81 Prozent der Ausgaben im Haushalt seien von den Personalkosten geprägt, bilanzierte VG-Kämmerin Christina Gehring.

Weitere Beschlüsse und Informationen: Die Beratungsleistungen für den Datenschutz in allen VG-Verwaltungen sollen an ein externes Büro vergeben werden. Die Verwaltung wurde ermächtigt, einen Dienstleistungsvertrag zu erteilen. Einen neuen Mitarbeiter stellt die VG für das Klimaschutzmanagement ein. Die Stelle wird zu 100 Prozent vom Bund gefördert. Außerdem gibt es eine neue Stelle für die Mitarbeit in der EDV der VG sowie der Grund- und Mittelschulen in Sommerach und Volkach.